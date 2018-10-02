Крикунов — о Шипачёве: как с ним общаться? Он что, иностранец?

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов отметил, что не видит никаких проблем в общении с нападающим Вадимом Шипачёвым.



«Как общаться с Шипачёвым? А он иностранец, что ли? У меня нет проблем с игроками. Мы ещё не работали вместе, рано переживать», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Генеральный директор «Динамо» Валерий Шанцев также прокомментировал этот вопрос: «Шипачёв и Кагарлицкий органично вошли в команду, они очень просты в общении. Ребята командные, нет никаких замечаний к ним».



Напомним, Шанцев на пресс-конференции также подробно рассказал о причинах смещения Владимира Воробьёва с поста главного тренера «Динамо».