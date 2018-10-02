Стали известны составы команд на матч «Витязя» и «Авангарда»

Стали известны составы «Витязя» и «Авангарда» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 2 октября, начало матча — в 19:30 мск.



«Витязь»:



Самонов (Ортио);

Катичев — Епишин, Рендулич — Аалтонен — Гривик;

Головков — Шинкевич, Макеев — Никулин — Столяров;

Романов — Воронков, Комаров — Швец-Роговой — Кокарев;

Дедов, Выглазов — Чернов — Лазарев, Моисеев.



«Авангард»:



Бобков (Мурыгин);

Медведев — Покка, Широков — Зернов — Михеев;

Емелин — Чудинов, Кошелев — Семёнов — Манукян;

Мартынов — Франсон, Фисенко — Стась — Галимов;

Бондарев, Тальбо — Деарне — Петров, Яремчук.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19