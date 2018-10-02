Стали известны составы «Витязя» и «Авангарда» на матч в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 2 октября, начало матча — в 19:30 мск.
«Витязь»:
Самонов (Ортио);
Катичев — Епишин, Рендулич — Аалтонен — Гривик;
Головков — Шинкевич, Макеев — Никулин — Столяров;
Романов — Воронков, Комаров — Швец-Роговой — Кокарев;
Дедов, Выглазов — Чернов — Лазарев, Моисеев.
«Авангард»:
Бобков (Мурыгин);
Медведев — Покка, Широков — Зернов — Михеев;
Емелин — Чудинов, Кошелев — Семёнов — Манукян;
Мартынов — Франсон, Фисенко — Стась — Галимов;
Бондарев, Тальбо — Деарне — Петров, Яремчук.
Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19
Стали известны составы команд на матч «Витязя» и «Авангарда»