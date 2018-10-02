В московском «Динамо» заверили, что проблем с выплатой зарплат не будет

Генеральный директор московского «Динамо» Валерий Шанцев рассказал о финансовой ситуации в клубе.



«Говорят, что у нас тяжёлая финансовая ситуация? Понимаете, когда команда играет плохо, то наши финансовые планы тоже начинают вести себя не очень хорошо. Вы видите посещаемость на наших домашних матчах? По нашим подсчётам, каждую игру мы теряем около пяти миллионов + реклама подсела, потому что рекламодатели не клюют на такую игру. Мы несём потери, поэтому руководство клуба волнуется, но менеджмент для того и существует, чтобы изыскивать другие возможности. Эта работа ведётся.



Рассчитываем, что игра наладится, и посещаемость вернётся. Иначе для чего это всё? Бессмысленно играть при пустых трибунах. Поэтому тревога есть, но я хочу сказать, что мы привели в клуб 320 млн рублей. У нас начнутся проблемы с выплатой зарплат? Конечно нет», — передаёт слова Шанцева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Знарок? Скудра? Крикунов! «Динамо» над всеми посмеялось Очень странный выбор.