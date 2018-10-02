Бержевен: не жалею об уходе Маркова, ему стоило нанять агента

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен рассказал, почему прошлым летом не сохранил в составе защитника Андрея Маркова.



«Марков просил зарплату в $ 5,75 млн за сезон. Я предложил ему оклад $ 4,2 млн, но он бы легко получил желаемую сумму, если бы выполнил несколько требований для бонусов, которые не были сложными. Если он продолжил бы играть на своём уровне, легко бы заработал их.



Маркову стоило нанять агентов. Несколько агентов спрашивали меня, почему он не согласился на мои условия, они не могли это понять. Позже мы могли прийти к компромиссу, но он уже подписал контракт в России. Не жалею о том, что я сделал», — приводит слова функционера Sportsnet.



Напомним, ранее Бержевен рассказал, почему «Монреаль» покинул Александр Радулов.