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«Нью-Йорк Айлендерс» отправил Яна Коваржа в фарм-клуб

«Нью-Йорк Айлендерс» отправил Яна Коваржа в фарм-клуб
Хоккей / КХЛ

Клуб НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» отправил чешского нападающего Яна Коваржа в фарм-клуб АХЛ, информирует официальный сайт команды. Напомним, летом форвард подписал с «островитянами» однолетнее соглашение.

28-летний чешский хоккеист на протяжении пяти предыдущих лет выступал в КХЛ. Он провёл 285 матчей в свитере «Магнитки» и записал на свой счёт 286 (97+189) очков. Ян является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016) и трёхкратным участником матча всех звёзд КХЛ (2014, 2016, 2017).

Коварж пять раз защищал цвета сборной Чехии на чемпионатах мира (2013–2017). Он набрал 19 (6+13) очков в 42 проведённых матчах.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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