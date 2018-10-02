Национальная хоккейная лига с помощью видеоигры NHL 19 просимулировала нынешнюю сетку Кубка Стэнли. Согласно симуляции, победу в турнире в этом сезоне одержит «Торонто Мэйпл Лифс», который в финале победил «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 4-3.
Лучшим бомбардиром регулярного чемпионата стал Коннор Макдэвид, лучшим снайпером – Патрик Лайне, а лучшим вратарем был признан Сергей Бобровский.
Индивидуальные награды по итогам сезона
«Харт трофи» – Коннор Макдэвид
«Тед Линдсей Эворд» – Коннор Макдэвид
«Арт Росс Трофи» – Коннор Макдэвид
«Морис Ришар Трофи» – Патрик Лайне
«Джеймс Норрис Трофи» – Эрик Карлссон
«Везина Трофи» – Сергей Бобровский
«Колдер Трофи» – Расмус Далин.
Календарь Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19
«Торонто» — обладатель Кубка Стэнли по версии игры NHL 19