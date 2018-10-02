«Торонто» — обладатель Кубка Стэнли по версии игры NHL 19

Национальная хоккейная лига с помощью видеоигры NHL 19 просимулировала нынешнюю сетку Кубка Стэнли. Согласно симуляции, победу в турнире в этом сезоне одержит «Торонто Мэйпл Лифс», который в финале победил «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 4-3.



Лучшим бомбардиром регулярного чемпионата стал Коннор Макдэвид, лучшим снайпером – Патрик Лайне, а лучшим вратарем был признан Сергей Бобровский.



Индивидуальные награды по итогам сезона



«Харт трофи» – Коннор Макдэвид

«Тед Линдсей Эворд» – Коннор Макдэвид

«Арт Росс Трофи» – Коннор Макдэвид

«Морис Ришар Трофи» – Патрик Лайне

«Джеймс Норрис Трофи» – Эрик Карлссон

«Везина Трофи» – Сергей Бобровский

«Колдер Трофи» – Расмус Далин.



Календарь Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19