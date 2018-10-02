«Локомотив» уступил «Нефтехимику», у Сергеева — дубль

Ярославский «Локомотив» на домашней арене уступил нижнекамскому «Нефтехимику», встреча завершилась со счётом 2:4. Подопечные Дмитрия Квартальнова проиграли четыре из пяти последних матчей.



В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Андрей Локтионов и Юусо Пустинен. Во второй 20-минутке у «Локомотива» забил Петри Контиола, на что гости ответили голами Андрея Сергеева и Павла Куликова. В третьем периоде Сергеев оформил дубль, увеличив отрыв нижнекамцев. Хозяева не сумели сократить отставание в концовке.

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Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19