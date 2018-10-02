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«Локомотив» уступил «Нефтехимику», у Сергеева — дубль

«Локомотив» уступил «Нефтехимику», у Сергеева — дубль
Хоккей / КХЛ

Ярославский «Локомотив» на домашней арене уступил нижнекамскому «Нефтехимику», встреча завершилась со счётом 2:4. Подопечные Дмитрия Квартальнова проиграли четыре из пяти последних матчей.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Андрей Локтионов и Юусо Пустинен. Во второй 20-минутке у «Локомотива» забил Петри Контиола, на что гости ответили голами Андрея Сергеева и Павла Куликова. В третьем периоде Сергеев оформил дубль, увеличив отрыв нижнекамцев. Хозяева не сумели сократить отставание в концовке.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 октября 2018, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
2 : 4
1:1, 1:2, 0:1
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 – Пуустинен (Няттинен) – 08:31 (5x5), 1:1 – Локтионов (Козун, Накладал) – 13:22 (5x4), 2:1 – Контиола (Козун) – 25:59 (5x4), 2:2 – Сергеев (Няттинен, Пуустинен) – 29:11 (5x5), 2:3 – Куликов – 38:32 (5x5), 2:4 – Сергеев (Няттинен, Полашек) – 47:27 (5x5)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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