Российский нападающий клуба «Даллас Старз» Валерий Ничушкин получил травму нижней части тела и может не успеть восстановиться к началу регулярного чемпионата, сообщает «твиттер» клуба со ссылкой на главного тренера Джима Монтгомери.



23-летний российский нападающий выступал за «звёзд» в течение трёх сезонов (2013–2016). Он успел провести 166 матчей в НХЛ, забросил 23 шайбы и отдал 41 результативную передачу. Перед стартом сезона-2016/17 игрок принял решение вернуться в КХЛ, где подписал контракт с ЦСКА. В составе «армейцев» в минувшем сезоне он вышел в финал Кубка Гагарина. В 50 матчах регулярного сезона-2017/18 Валерий набрал 27 (16+11) очков, в 19 матчах плей-офф в его активе 9 (3+6) баллов.