СКА разгромил «Спартак», забросив шесть шайб

Московский «Спартак» на домашней арене с разгромным счётом проиграл петербургскому СКА — 0:6.



В первом периоде гости обеспечили себе комфортное преимущество благодаря голам Павла Дацюка и Александра Дергачёва. На 26-й минуте точный бросок Владислава Гаврикова сделал счёт 3:0. В третьем периоде Ярно Коскиранта, удачно подставив клюшку под бросок партнёра, увеличил отрыв команды Ильи Воробьёва. Голы Дацюка и Алексея Кручинина установили окончательный счёт — 6:0. Сухой матч записал в актив вратарь СКА Игорь Шестёркин.

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Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19