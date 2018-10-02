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СКА разгромил «Спартак», забросив шесть шайб

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
СКА разгромил «Спартак», забросив шесть шайб
Хоккей / КХЛ

Московский «Спартак» на домашней арене с разгромным счётом проиграл петербургскому СКА — 0:6.

В первом периоде гости обеспечили себе комфортное преимущество благодаря голам Павла Дацюка и Александра Дергачёва. На 26-й минуте точный бросок Владислава Гаврикова сделал счёт 3:0. В третьем периоде Ярно Коскиранта, удачно подставив клюшку под бросок партнёра, увеличил отрыв команды Ильи Воробьёва. Голы Дацюка и Алексея Кручинина установили окончательный счёт — 6:0. Сухой матч записал в актив вратарь СКА Игорь Шестёркин.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 октября 2018, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
0 : 6
0:2, 0:1, 0:3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 – Дацюк (Херсли, Гусев) – 10:41 (5x4), 0:2 – Дергачёв – 11:06 (5x4), 0:3 – Гавриков (Плотников, Дергачёв) – 25:30 (5x5), 0:4 – Коскиранта (Рукавишников, Плотников) – 48:43 (5x5), 0:5 – Дацюк (Гусев) – 51:16 (5x5), 0:6 – Кручинин (Барабанов) – 56:27 (5x5)

Посмотреть видео с заброшенными шайбами также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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