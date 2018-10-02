«Авангард» разгромил «Витязь», догнав «Автомобилист» в таблице

Подмосковный «Витязь» на домашнем льду не сумел ничего противопоставить «Авангарду», встреча завершилась со счётом 0:6. Подопечные Боба Хартли одержали седьмую победу подряд, догнав «Автомобилист» в таблице Восточной конференции. «Витязь» сумел выиграть только один матч из семи последних.



Заброшенные шайбы на свой счёт записали хоккеисты «Авангарда» Денис Зернов, Илья Михеев, Кирилл Семёнов, Егор Мартынов и Максим Чудинов, оформивший дубль. Сухой матч оформил голкипер «ястребов» Игорь Бобков.

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19