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«Авангард» разгромил «Витязь», догнав «Автомобилист» в таблице

«Авангард» разгромил «Витязь», догнав «Автомобилист» в таблице
Хоккей / КХЛ

Подмосковный «Витязь» на домашнем льду не сумел ничего противопоставить «Авангарду», встреча завершилась со счётом 0:6. Подопечные Боба Хартли одержали седьмую победу подряд, догнав «Автомобилист» в таблице Восточной конференции. «Витязь» сумел выиграть только один матч из семи последних.

Заброшенные шайбы на свой счёт записали хоккеисты «Авангарда» Денис Зернов, Илья Михеев, Кирилл Семёнов, Егор Мартынов и Максим Чудинов, оформивший дубль. Сухой матч оформил голкипер «ястребов» Игорь Бобков.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 октября 2018, вторник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
0 : 6
0:0, 0:3, 0:3
Авангард
Омская область
0:1 – Зернов (Медведев, Широков) – 25:38 (5x5), 0:2 – Михеев (Мартынов, Зернов) – 28:47 (5x5), 0:3 – Семёнов – 36:27 (5x5), 0:4 – Чудинов (Емелин) – 42:15 (5x5), 0:5 – Чудинов – 46:29 (5x4), 0:6 – Мартынов (Бондарев, Петров) – 59:18 (5x4)

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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