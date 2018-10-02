И. Воробьёв: после поражения от «Авангарда» у СКА был дополнительный настрой

Главный тренер петербургского СКА Илья Воробьёв подвёл итоги победы с разгромным счетом над московским «Спартаком» (6:0).



«Сегодня мы два гола забили в большинстве, а после этого игра уже сложилась в нашу пользу. Как поражение в последнем матче отразилось на настроении команды? Дополнительный настрой чувствовался», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



В первом периоде гости обеспечили себе комфортное преимущество благодаря голам Павла Дацюка и Александра Дергачёва. На 26-й минуте точный бросок Владислава Гаврикова сделал счёт 3:0. В третьем периоде Ярно Коскиранта, удачно подставив клюшку под бросок партнёра, увеличил отрыв команды Ильи Воробьёва. Голы Дацюка и Алексея Кручинина установили окончательный счёт — 6:0. Сухой матч записал в актив вратарь СКА Игорь Шестёркин.