Епанчинцев — о разгроме «Спартака» от СКА: было стыдно стоять на лавочке

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев поделился впечатлениями от проигранного матча с петербургским СКА (0:6).



«При счёте 0:0 был какой-то хоккей, потом с нашей стороны было подобие. Соперник почувствовал кровь, воспользовался моментами. У нас впереди две домашние игры, должны реабилитироваться.



К сожалению, не можем мы с такими хорошими командами на равных пока выступать. Уровень мастерства у них выше, было стыдно стоять на лавочке и смотреть на то, что происходит. Такие ошибки допускать…



Показываем, рассказываем. На данный момент всё так, как есть», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



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