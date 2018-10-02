Григорьев: в «Спартаке» плохо сыграли все, СКА хорошо играет в большинстве

Защитник «Спартака» Михаил Григорьев подвёл итоги матча с петербургским СКА (0:6).



«В коллективе всё отлично. Плохо сыграли сегодня все. Много ошибок, провалов. Не реализуем большинство. Я старался показывать максимум. Вроде неплохо было, моменты были. Ошибок вроде не было.



Команда СКА хорошо играет в большинстве. Мы начали неплохо, но потом удалились. Три или четыре удаления подряд. Потом у нас были моменты, но мы их не реализуем. У СКА были хорошие контратаки, забивали нам голы», — передаёт слова Григорьева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



В первом периоде гости обеспечили себе комфортное преимущество благодаря голам Павла Дацюка и Александра Дергачёва. На 26-й минуте точный бросок Владислава Гаврикова сделал счёт 3:0. В третьем периоде Ярно Коскиранта, удачно подставив клюшку под бросок партнёра, увеличил отрыв команды Ильи Воробьёва. Голы Дацюка и Алексея Кручинина установили окончательный счёт — 6:0. Сухой матч записал в актив вратарь СКА Игорь Шестёркин.