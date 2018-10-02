Кручинин: нельзя так ставить вопрос, что СКА жёстко обошёлся со «Спартаком»

Нападающий СКА Алексей Кручинин подвёл итоги встречи со «Спартаком» (6:0).



«Почему так жёстко обошлись со «Спартаком»? Да нельзя так вопрос ставить, жёстко — не жёстко. Это игра: мы хотели забивать, они хотели забивать. Так случилось, что мы использовали свои моменты, а Игорь Шестёркин всё подчистил, поэтому такой итог. Они поникли после счёта 0:2? Тяжело сказать, это больше к ним вопросы, как там было. Нам дали большинство, удачно забили два гола, а по игре не скажу, что мы сильно переигрывали их. Не знаю, что случилось с их командой дальше. Мы играли в свою игру.



Мы перекрыли лидеров соперника? У нас нет такого, что мы против лидеров как-то по-особенному играем. У нас есть единая система, по которой мы играем против всех команд. Стараемся улучшать игру. Нужно исключить потери в средней зоне, распознавать моменты, где можно отдавать продольные передачи, а где нельзя, потому что иногда мы заигрываемся.



Мой гол? Выбежали из зоны, получилось «два в два». Сначала бежал в помощь Саше Барабанову, потом выкатился в центр, получилось один на один с вратарём. Фартануло. Барабанов – лучший распасовщик лиги? Много хороших игроков в КХЛ, а с Сашей приятно играть, он хорошо видит поле.



Сухая серия Шестёркина? Нам всё равно, кто играет в воротах. Мы всегда помогаем вратарю. Сначала играем на победу, а когда счёт 5:0, то внутри команды говорим, что надо помочь голкиперу. Надо подумать, почему мало блокируем бросков.



Поражение в прошлой игре взбодрило нас? Поражение есть поражение, это не конец света. Идёт регулярный чемпионат. Сделали выводы, готовимся дальше», — передаёт слова Кручинина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

СКА вспомнил, что такое разгромы. КХЛ в опасности Похоже, скоро Алексею Жамнову снова придётся вставать на лавку.