Трунёв — о 0:6 в матче со СКА: конечно это провальная для «Спартака» игра

Нападающий «Спартака» Максим Трунёв поделился впечатлениями от проигранного матча со СКА (0:6).



«Наверное, нас подвели удаления. Будем разбираться, смотреть видео. Можно ли назвать сегодняшнюю игру провальной? 0:6 – конечно это провальная игра. Мы всё равно настраиваемся на победу. Неважно, СКА это или какая-то другая команда. Проиграли, к сожалению. Мы, повторюсь, на всех настраиваемся.



Нет ли отчаяния в команде? Ну а как нет? Счёт 0:6 – конечно неприятно. Но что делать, надо идти дальше и выигрывать. Наверное, вратарям мы сегодня не помогли. Это вам виднее со стороны», — сказал Трунёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



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