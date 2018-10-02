Назаров: люблю прямолинейный хоккей — меньше ошибок, больше игры в чужой зоне

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров подвёл итоги встречи с «Локомотивом» (4:2).



«Хочу поздравить своих ребят с победой. Тяжелая игра, играли с лидером. Старались показать лучший хоккей. До третьего периода результат еще не был ясен, но здорово, что забили четвертый гол, немного отошли в оборону. Благодарен своим игрокам, старались, бились, впереди у нас такие же тяжелые матчи.



Соперник действовал прямолинейно? Мы старались не уступить. Прямолинейность — это часть игры. Я сам люблю такой хоккей — меньше ошибок, больше игры в чужой зоне.



Мы лучше играем в гостях? В КХЛ сейчас нет слабых команд. Даже тот же матч с «Сибирью», который мы выиграли, был непростым. Сложно сказать, где нам играть проще — дома или на выезде», — цитирует тренера официальный сайт «Локомотива».

