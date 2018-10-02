19-летний Хейсканен начнёт сезон в основной команде «Далласа»

19-летний защитник Миро Хейсканен начнёт сезон в основной команде «Даллас Старз», информирует официальный сайт клуба.



Хейсканен был выбран «Далласом» на драфте 2017 года под общим третьим номером. Минувший сезон 19-летний хоккеист провёл в финской лиге, выступая в аренде за ХИФК. В 30 матчах регулярного чемпионата на его счету 11 голов и 12 передач, в плей-офф Миро добавил три гола и шесть результативных пасов в 14 встречах.



Ранее тренер Джим Монтгомери прокомментировал перспективы новичка: «Мы собираемся воспитывать его постепенно, позволяя играть, и играть в стиле, который поможет ему добиться успеха. В конечном счёте Хейсканен должен сделать «Даллас» лучше. Мы готовы жить с ошибками Миро. Он показал способность быстро добиваться успеха, поэтому собираемся доверять ему больше».