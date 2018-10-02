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Крайдер: узнать о закупорке лёгочной артерии было самым страшным

Крайдер: узнать о закупорке лёгочной артерии было самым страшным
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер рассказал, как сказалась тяжёлая травма.

«Травма сделала мне лучше. Я точно понял много нового. Самым страшным было — узнать, что у меня случилась закупорка легочной артерии. Повезло, что доктора смогли установить это и сказать, что именно вызывало проблемы с рукой. Я затем обсуждал диагноз со многими, и — совершенно неожиданно — огромное число людей отвечало: „У меня было то же самое“. Или: „У родственника было такое“. Или: „С отцом было такое“. Или: „У ребенка были такие проблемы“, — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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