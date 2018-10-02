Белов — о разгроме от «Авангарда»: хочу извиниться перед болельщиками «Витязя»

Главный тренер подмосковного «Витязя» Валерий Белов поделился впечатлениями от проигранного матча с «Авангардом» (0:6). Тренер извинился перед болельщиками за разгромный счет, отметив, что команда попала в сложную ситуацию.



«Хочу извиниться перед болельщиками, честно говоря, мы ничего не смогли противопоставить «Авангарду». Соперник был быстрее, цельнее. Не в оправдание, мы попали в сложную ситуацию: у нас три основных защитника не смогли принять участия в матче. Двое травмированы, один приболел. Для нас это большая потеря – было очень сложно. Готовимся к выездной серии, надеюсь, болельщики будут все равно нас поддерживать», — приводит слова специалиста официальный сайт подмосковного клуба.

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