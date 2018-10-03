Зернов — о драках: «Витязь» хотел показать, что он не безвольно проигрывает

Нападающий «Авангарда» Денис Зернов поделился впечатлениями от разгрома подмосковного «Витязя» (6:0).

«Переломный момент случился, когда мы выстояли в меньшинстве два раза, а потом забили два гола во втором периоде. Несмотря на счёт, было непросто: соперник хорошо играл, создавал моменты, и вратарь здорово нас подтащил. И мы удачно забили свои голы. Всё отлично, в команде рабочая атмосфера, все довольны. Мой гол? Сергей Широков отдал пас на пятак, я бросил, шайба удачно сошла с клюшки и залетела.

Драки в конце матча? «Витязю» нужно было что-то делать – они уступали в счёте 0:6, поэтому решили подраться, вот и всё. Мы этого ожидали, это обычное явление. Им нужно было показать болельщикам, что они не безвольно проигрывают. Соперники пошли драться, а мы в свою очередь показали, что готовы постоять за себя. Хартли просит не драться? Нет, он просит не драться, когда идёт равная игра, а когда мы ведём 6:0, наоборот, надо показать, что мы готовы», — цитирует Зернова официальный сайт клуба.

Посмотреть видео драк в матче «Витязь» — «Авангард» также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.