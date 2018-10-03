«Филадельфия» объявила состав команды на начало сезона

«Филадельфия Флайерз» на своём официальном сайте объявил состав команды на начало регулярного чемпионата. В состав команды попали двое российских игроков — защитник Иван Проворов и нападающий Михаил Воробьёв.

Вратари (2): Брайан Эллиотт и Энтони Столарц;

Защитники (7): Радко Гудас, Трэвис Санхэйм, Роберт Хагг, Иван Проворов, Кристиан Фолин, Эндрю Макдональд и Шейн Гостисбер;

Нападающие (14): Трэвис Конечны, Микаэль Раффль, Шон Кутюрье. Йори Лехтеря, Уэйн Симмондс, Нолан Патрик, Скотт Лотон, Дэйл Уайз, Оскар Линдблом, Михаил Воробьёв, Джеймс Ван Римсдайк, Клод Жиру, Джордан Уил и Якуб Ворачек.

Напомним, что регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги стартует в ночь на 4 октября мск матчем между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Монреаль Канадиенс».