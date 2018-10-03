Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

«Вашингтон» назвал состав команды на начало сезона-2018/19

«Вашингтон» назвал состав команды на начало сезона-2018/19
Хоккей / НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» на своём официальном сайте объявил состав команды на начало регулярного чемпионата. В состав команды попали трое российских игроков — защитник Дмитрий Орлов и нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

Вратари (2): Брэйден Холтби и Финикс Копли;

Защитники (6): Мэдисон Боуи, Джон Карлсон, Кристиан Юус, Мэтт Нисканен, Дмитрий Орлов и Брукс Орпик;

Нападающие (15): Никлас Бекстрём, Андре Бураковски, Бретт Коннолли, Ник Дауд, Ларс Эллер, Дмитрий Яшкин, Евгений Кузнецов, Джэйсон Мегна, Ти Джей Оши, Александр Овечкин, Деванте Смит-Пелли, Чандлер Стивенсон, Якуб Врана, Натан Уокер и Том Уилсон.

Защитник Михал Кемпни и форвард Трэвис Бойд помещены в список травмированных.

Напомним, что регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги стартует в ночь на 4 октября мск матчем между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Монреаль Канадиенс».

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент