Борщевский о слухах про отставку: не слежу за интернетом — всё внимание «Амуру»

Главный тренер «Амура» Николай Борщевский поделился ожиданиями от предстоящей домашней серии и прокомментировал появившуюся информацию о возможной отставке.

«Мы ценим ту поддержку, которая есть у «Амура» и которая проявляется на каждом матче, как дома, так и в гостях. Впереди у нас серия игр на «Платинум Арене» против «Автомобилиста», «Магнитки», «Трактора» и «Куньлуня. Всё это команды Восточной конференции, наши конкуренты. Сейчас по календарю у нас есть три-четыре дня на подготовку и полноценный тренировочный процесс. Мы тщательно разбираем «Автомобилист», видим все его плюсы. В то же время при правильной игре результат можно показать в борьбе с любой командой. Уверены, что в ходе всей домашней серии нам поможет наш шестой игрок — хабаровские болельщики. Время улучшить свои результаты ещё есть, настроены позитивно.

Слухи об отставке? Откровенно говоря, сейчас нет времени следить за Интернетом — всё внимание коллективу. Но отмечу, что поддержка руководства «Амура», в том числе в прессе, вселяет уверенность, стабилизирует и команду, и тренерский штаб. Благодарны за такое профессиональное отношение», — цитирует Борщевского Russia-Hockey.