Овечкин: осталось выиграть Олимпиаду, и можно заканчивать

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что ему для полного счастья не хватает победы на Олимпийских играх.

«Эмоции перед стартом сезона? Думаю, эмоции будут обычными, какими они бывают перед стартом нового сезона. Может быть, будет небольшой сумбур, волнение — ведь начнётся совсем другая игра, совсем другие скорости, чем в предсезонке. Знаю по своему опыту: когда играешь против обладателей Кубка Стэнли, настраиваешься на матч по-особому. Сильнее мотивация доказать, что ты не хуже чемпионов. Понимаю, что теперь против нас все будут играть именно так.

Этот год получился очень хорошим. Серёжка родился. Все, слава богу, живы-здоровы. А в хоккее мне теперь осталось только Олимпиаду выиграть. А так уже, можно сказать, есть все награды – и командные, и индивидуальные. В России первенство выигрывал, чемпионат мира выигрывал, Кубок Стэнли есть. Остались Олимпийские игры – и всё, можно заканчивать», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

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