Овечкин: надеюсь, никогда не потеряю чемпионский перстень

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выразил надежду, что никогда не потеряет чемпионский перстень. Перстень обладателя Кубка Стэнли ежегодно вручается игрокам, тренерам и персоналу команды-чемпиона. Традиция награждения перстнем Кубка Стэнли появилась в 1893 году.

«Я надену завтра перстень, чтобы показать его болельщикам команды. Надеюсь, что никогда не потеряю его, хотя никогда не знаешь, что случится», — приводит слова Овечкина журналист Том Гулитти.

Нападающий помог своему клубу впервые за 43 года существования стать обладателем этого трофея, в решающей серии турнира столичная команда обыграла «Вегас Голден Найтс» со счётом 4-1. В минувшем сезоне форвард получил награды лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ «Морис Ришар Трофи» и самому ценному игроку плей-офф «Конн Смайт Трофи».