Илья Любушкин начнёт сезон в основном составе «Аризоны»

«Аризона Койотс» на своём официальном сайте объявил состав команды на начало регулярного чемпионата. Защитник Илья Любушкин начнёт сезон в основном составе «Койотс».

Вратари (2): Антти Раанта и Дарси Кёмпер;



Защитники (7): Никлас Яльмарссон, Оливер Экман-Ларссон, Алекс Голигоски, Кевин Коннотон, Илья Любушкин, Джейсон Демерс и Джордан Истерли;



Нападающие (14): Клейтон Келлер, Брендан Перлини, Лоран Дофин, Винс Хиностроза, Рихард Паник, Брэд Ричардсон, Дилан Строум, Дерек Степан, Баррэт Хэйтон, Ник Казинс, Марио Кемпе, Кристиан Фишер, Михаэль Грабнер и Лоусон Крауз.

Защитник Джейкоб Чикран и форварды Алекс Гальченюк, Кристиан Дворак и Джош Арчибальд помещены в список травмированных.

Напомним, что регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги стартует в ночь на 4 октября мск матчем между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Монреаль Канадиенс».