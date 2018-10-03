«Металлург» победил «Куньлунь», Павел Варфоломеев оформил дубль

Магнитогорский «Металлург» на выезде одержал победу над «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Йозефа Яндача.

Первый период получился безголевым, а первую шайбу зрители увидели на 27-й минуте встречи, когда Виктору Антипину удалось удачно сыграть на добивании после броска Сергея Мозякина. Исход матча был решён в середине третьего периода, когда Павел Варфоломеев дважды поразил ворота Александра Лазушина. Шайбы Павла разделили между собой 2,5 минуты. Единственную шайбу хозяев записал на свой счёт Брэндон Ип за несколько секунд до финальной сирены.

Обзор лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Магнитогорская команда одержала четвёртую победу подряд, в свою очередь подопечные Юсси Таполы потерпели второе поражение кряду.