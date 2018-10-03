Четыре российских арбитра вошли в расширенный список главных судей на ЧМ-2019

Международная федерация хоккея опубликовала списки судей, утверждённых для работы на чемпионатах мира в сезоне-2018/19, информирует официальный сайт ФХР.
Рефери Роман Гофман, Константин Оленин, Юрий Оскирко и Евгений Ромасько вошли в расширенный список главных судей на чемпионат мира—2019 в Словакии. В расширенном списке линейных судей на турнир российских арбитров трое — Глеб Лазарев, Александр Отмахов и Дмитрий Шишло.
Оскирко также попал в расширенный список главных судей на чемпионат мира в первом дивизионе, который пройдёт в Казахстане. Окончательный состав судей на оба турнира станет известен в феврале 2019 года. Ромасько включён в список судей для работы на молодёжном чемпионате мира.
Яна Зуева утверждена для работы на женском чемпионате мира в Эспоо (Финляндия, 4-14 апреля 2019) в качестве главного судьи.
Полный список назначений российских судей на чемпионаты мира Международной федерации хоккея в сезоне-2018/19:
ЧМ, Словакия (расширенный список)
Главные судьи: Роман Гофман, Константин Оленин, Юрий Оскирко, Евгений Ромасько.
Линейные судьи: Глеб Лазарев, Александр Отмахов, Дмитрий Шишло.
ЧМ, Дивизион 1, Группа А (расширенный список)
Главный судья: Юрий Оскирко.
ЧМ, Дивизион 1, Группа Б
Линейный судья: Евгений Юдин.
Молодёжный чемпионат мира
Главный судья: Евгений Ромасько.
Линейный судья: Дмитрий Шишло.
Молодёжный чемпионат мира, Дивизион 1, Группа А
Главный судья: Денис Наумов.
Молодёжный чемпионат мира, Дивизион 1, Группа Б
Линейный судья: Никита Вилюгин.
Юниорский чемпионат мира
Главный судья: Сергей Морозов.
Линейный судья: Никита Шалагин.
Юниорский чемпионат мира, Дивизион 1, Группа A
Главный судья: Иван Фатеев.
Линейный судья: Максим Берсенев.
Юниорский чемпионат мира, Дивизион 3, Группа Б
Главный судья: Виктор Бирин.
Женский чемпионат мира
Главный судья: Яна Зуева.
Женский чемпионат мира, Дивизион 2, Группа A
Линейный судья: Екатерина Смирнова.
Женский чемпионат мира, Дивизион 2, Группа Б
Линейный судья: Анастасия Курашова.
Женский юниорский чемпионат мира
Главный судья: Дарья Ермак.
Линейный судья: Диана Мохова.
Женский юниорский чемпионат мира Дивизион 1, Группа A
Линейный судья: Полина Данилова.