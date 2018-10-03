Четыре российских арбитра вошли в расширенный список главных судей на ЧМ-2019

Международная федерация хоккея опубликовала списки судей, утверждённых для работы на чемпионатах мира в сезоне-2018/19, информирует официальный сайт ФХР.

Рефери Роман Гофман, Константин Оленин, Юрий Оскирко и Евгений Ромасько вошли в расширенный список главных судей на чемпионат мира—2019 в Словакии. В расширенном списке линейных судей на турнир российских арбитров трое — Глеб Лазарев, Александр Отмахов и Дмитрий Шишло.

Оскирко также попал в расширенный список главных судей на чемпионат мира в первом дивизионе, который пройдёт в Казахстане. Окончательный состав судей на оба турнира станет известен в феврале 2019 года. Ромасько включён в список судей для работы на молодёжном чемпионате мира.

Яна Зуева утверждена для работы на женском чемпионате мира в Эспоо (Финляндия, 4-14 апреля 2019) в качестве главного судьи.

Полный список назначений российских судей на чемпионаты мира Международной федерации хоккея в сезоне-2018/19:



ЧМ, Словакия (расширенный список)

Главные судьи: Роман Гофман, Константин Оленин, Юрий Оскирко, Евгений Ромасько.

Линейные судьи: Глеб Лазарев, Александр Отмахов, Дмитрий Шишло.



ЧМ, Дивизион 1, Группа А (расширенный список)

Главный судья: Юрий Оскирко.



ЧМ, Дивизион 1, Группа Б

Линейный судья: Евгений Юдин.



Молодёжный чемпионат мира

Главный судья: Евгений Ромасько.

Линейный судья: Дмитрий Шишло.



Молодёжный чемпионат мира, Дивизион 1, Группа А

Главный судья: Денис Наумов.



Молодёжный чемпионат мира, Дивизион 1, Группа Б

Линейный судья: Никита Вилюгин.



Юниорский чемпионат мира

Главный судья: Сергей Морозов.

Линейный судья: Никита Шалагин.



Юниорский чемпионат мира, Дивизион 1, Группа A

Главный судья: Иван Фатеев.

Линейный судья: Максим Берсенев.



Юниорский чемпионат мира, Дивизион 3, Группа Б

Главный судья: Виктор Бирин.



Женский чемпионат мира

Главный судья: Яна Зуева.



Женский чемпионат мира, Дивизион 2, Группа A

Линейный судья: Екатерина Смирнова.



Женский чемпионат мира, Дивизион 2, Группа Б

Линейный судья: Анастасия Курашова.



Женский юниорский чемпионат мира

Главный судья: Дарья Ермак.

Линейный судья: Диана Мохова.



Женский юниорский чемпионат мира Дивизион 1, Группа A

Линейный судья: Полина Данилова.