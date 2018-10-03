«Колорадо» назвал состав команды на начало сезона-2018/19, Каменев — в лазарете

«Колорадо Эвеланш» на своём официальном сайте объявил состав команды на начало регулярного чемпионата. В состав команды попали трое российских игроков — голкипер Семён Варламов, защитник Никита Задоров и нападающий Владислав Каменев, однако последний находится в списке травмированных.

Вратари (2): Филип Грубауэр и Семён Варламов;



Защитники (7): Марк Барберио, Тайсон Бэрри, Иэн Коул, Самуэль Жирар, Эрик Джонсон, Патрик Немет и Никита Задоров;



Нападающие (13): Габриэль Бурк, Мэтт Калверт, Джей Ти Комфер, Шелдон Дриз, Тайсон Джост, Александр Керфут, Габриэль Ландеског, Натан Маккиннон, Мэтт Нието, Микко Рантанен, Карл Сёдерберг, Доминик Тонинано и Колин Уилсон.



В списке травмированных также находятся защитник Антон Линдхольм и форвард Свен Андригетто.

Напомним, что регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги стартует в ночь на 4 октября мск матчем между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Монреаль Канадиенс».