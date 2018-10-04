Одержит ли Крикунов первую победу с «Динамо» и другие матчи дня

Сегодня, 4 октября, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги будет сыграно пять матчей. «Чемпионат» предлагает читателям угадать исходы следующих встреч:
Календарь игр регулярного чемпионата КХЛ
— «Локомотив» — «Торпедо»
— «Северсталь» — «Нефтехимик»
— «Спартак» — «Динамо» Мн
— «Динамо» М — «Ак Барс»
— ХК «Сочи» — СКА.
Пройти опрос также можно на Playbuzz.
Владимир Крикунов сменил на посту главного тренера московского «Динамо» Владимира Воробьёва, который переведён на должность помощника.