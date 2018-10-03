«Адмирал» — «Автомобилист»: гости забросили 2 шайбы за 21 секунду

«Автомобилист» обыгрывает «Адмирал» по ходу первого периода матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Андрея Мартемьянова играют на выезде и ведут со счётом 2:1.

Хозяевам удалось открыть счёт на четвёртой минуте периода после точного броска Дениса Вихарева, однако середина стартового отрезка оказалось роковой для приморского клуба. Шайбы Анатолия Голышева и Кирилла Лямина разделила между собой 21 секунда. Анатолию удалось реализовать большинство. Лямин отличился при игре в равных составах, по результативной передаче записали на свой счёт Евгений Чесалин и Евгений Грачёв.

Видео гола Голышева можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Видео гола Лямина также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.