Галиев: конечно, я недоволен своей игрой, хотелось бы большего

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев оценил свою игру на старте регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Обе свои шайбы в нынешнем сезоне Галиев забросил в матче с «Торпедо» (4:2). В минувшем сезоне он стал лучшим снайпером розыгрыша Кубка Гагарина, забросив 10 шайб в 19 матчах.

«Я не сыграю в следующем матче? Я без понятия. Завтра всё узнаем. Если говорить в целом о нашей игре, то мы начинаем играть в тот хоккей, который должны. В атаке получается всё больше, в защите играем уверенно. Нам нужно добавить в большинстве.

Доволен ли я своей игрой? Конечно, нет. Хотелось бы большего, но я стараюсь об этом не думать, а просто выходить, работать и приносить пользу команде», – цитирует Галиева «Спорт Бизнес Online».