Кемппайнен: когда «Салават» играет так, как может, он способен обыграть любого

Нападающий «Салавата Юлаева» Йоонас Кемппайнен прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2) и поделился ожиданиями от продолжения домашней серии.

«Думаю, первые два периода матча мы не играли против них, как должны были, поэтому и проиграли. Хотя третий период провели очень хорошо и были близки к тому, чтобы отыграться. Просто надо было играть всю игру так же. Мы проиграли две последних встречи, поэтому настроение могло быть лучше, но в принципе всё нормально. Когда мы играем так, как можем, способны обыграть любого соперника в КХЛ.

Лишний день отдыха? Думаю, что это хорошо. У нас стало больше времени на подготовку и тренировки к матчам домашней серии. Матч со «Слованом»? Мы обязаны показать хорошую игру, сыграть активно и быстро. Готовимся забрать два очка», — цитирует Кемппайнена официальный сайт клуба.