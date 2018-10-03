Билялетдинов — о Ткачёве и Галиеве: были красные – стали белые, как в фильме

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов перед стартом выездной серии казанского клуба прокомментировал состояние некоторых игроков команды.

«Свитов? Пока не готов, он тренируется, и достаточно много. Как только он будет в порядке, мы начнём его использовать. Попов? У него была возможность сыграть за «Барс», он провёл там три игры, и отзывы хорошие. Он в порядке. Попов и Зарипов будут играть во втором звене? Я иногда четвёртое звено выпускаю первым, первое – вторым. Вопрос не совсем корректный.

Ткачёв и Галиев тренировались в майках неиграющего состава? Да майки поменяли просто. Были красные – стали белые. Как в фильме, помните? Сыграют ли они с «Динамо»? Они будут тренироваться. Возможно, не сыграют. Кто из вратарей не сыграет в поездке? Ну почему, все будут играть», — цитирует Билялетдинова официальный сайт клуба.