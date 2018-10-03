Тапола: Воробью не доставалось игрового времени, в «Сибири» ему будет лучше

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Юсси Тапола прокомментировал поражение от «Металлурга» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Конечно, я разочарован. У нас была хорошая выездная серия. Но дома мы не смогли продолжить то наступательное движение, которое было в гостевых играх. На выезде наша игра улучшалась и улучшалась. Сегодня мы где-то заигрывались, поэтому создавали моменты, но это были такие полумоменты, а реализовать мы их так толком и не смогли, возможно, недостаточно бросали по воротам. Ну а «Магнитке» достаточно одного, двух шансов, чтобы воспользоваться, как, собственно, сегодня и произошло.

Проигрываем первые домашние игры? Это хороший вопрос. Нужно будет обсудить с командой. Но я, как тренер, считаю, что мы здесь вернулись домой, пару дней хорошо потренировались, и вроде бы всё готово, а выходим на лёд, игра у нас есть, и она нормальная, но не победная. Особенно во встречах с такими командами. Чего здесь не хватает? Это мы должны обсудить с тренерами команды и игроками, чтобы понять, в чём причина.

Отпустили Воробья? Мы играем с шестью защитниками, у нас уже нет молодых. В прошлом году Павел был лимитчиком, а сейчас он не проходит лимит, поэтому мы играли в шесть защитников. Ему просто не доставалось хорошего игрового времени, и для молодого игрока, мы считаем, это неправильно. В «Сибири» у него будет больше игровой практики и он будет лучше развиваться.

Сен-Пьер? Он, безусловно, прибавил нам сил в большинстве. Надеюсь, что со временем, когда он побольше поиграет в команде, он будет приносит нам хорошую пользу», — передаёт слова Таполы корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.