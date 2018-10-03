Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

«Ак Барс» объявил состав на трёхматчевый выезд

«Ак Барс» объявил состав на трёхматчевый выезд
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 3 октября, во второй половине дня «Ак Барс» отправился в выездное турне, информирует официальный сайт клуба. В ходе поездки команда Зинэтулы Билялетдинова проведёт три матча с командами Западной конференции: 4 октября – в Москве с «Динамо», 6 октября – в Ярославле с «Локомотивом», 8 октября – в Череповце с «Северсталью».

В составе «барсов»:

вратари: Эмиль Гарипов, Владислав Подъяпольский и Александр Шарыченков;

защитники: Роман Абросимов, Рафаэль Батыршин, Никита Лямкин, Андрей Марков, Андрей Педан, Пол Постма, Дмитрий Юдин и Альберт Яруллин;

нападающие: Джастин Азеведу, Александр Бурмистров, Станислав Галиев, Михаил Глухов, Данис Зарипов, Владислав Кара, Роб Клинкхаммер, Антон Ландер, Артём Лукоянов, Фёдор Малыхин, Артём Михеев, Андрей Попов, Алексей Потапов, Иржи Секач и Владимир Ткачёв.

Билялетдинов — о Ткачёве и Галиеве: были красные – стали белые, как в фильме
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент