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«Автомобилист» одержал 13-ю победу подряд, обыграв «Адмирал»

«Автомобилист» одержал 13-ю победу подряд, обыграв «Адмирал»
Хоккей / КХЛ

«Автомобилист» на выезде одержал победу над «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра завершилась со счётом 5:3 в пользу команды Андрея Мартемьянова.

Хозяевам удалось открыть счёт на четвёртой минуте периода после точного броска Дениса Вихарева, однако середина стартового отрезка оказалось роковой для приморского клуба. Шайбы Анатолия Голышева и Кирилла Лямина разделила между собой 21 секунда. Ещё до перерыва Вихареву удалось оформить дубль и сравнять счёт в матче. Исход встречи предопределило начало второго отрезка, когда Стефан Да Коста и Илья Крикунов с интервалом в две минуты по разу поразили ворота Никиты Серебрякова. Хозяева усилиями Александра Стрельцова смогли отыграть одну шайбу, однако отыграться им не удалось. Окончательный счёт установил Вячеслав Литовченко, поразивший пустые ворота.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 октября 2018, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
3 : 5
2:2, 1:2, 0:1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 – Вихарев (Бутузов, Королёв) – 03:53 (5x5), 1:1 – Голышев – 11:35 (5x4), 1:2 – Лямин (Чесалин, Грачёв) – 11:56 (5x5), 2:2 – Вихарев (Таталин) – 18:42 (5x5), 2:3 – Да Коста (Доус, Вишневский) – 20:26 (5x5), 2:4 – Крикунов (Вишневский) – 22:32 (4x4), 3:4 – Стрельцов (Черников, Стрельцов) – 39:57 (5x5), 3:5 – Литовченко – 58:38 (en)

Обзор лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Автомобилист» продлил победную серию до 13 матчей, клуб из Екатеринбурга не потерял ещё ни одного очка и укрепил лидерство в Восточной конференции.

«Адмирал» — «Автомобилист»: гости забросили 2 шайбы за 21 секунду
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