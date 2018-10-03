«Автомобилист» одержал 13-ю победу подряд, обыграв «Адмирал»

«Автомобилист» на выезде одержал победу над «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра завершилась со счётом 5:3 в пользу команды Андрея Мартемьянова.

Хозяевам удалось открыть счёт на четвёртой минуте периода после точного броска Дениса Вихарева, однако середина стартового отрезка оказалось роковой для приморского клуба. Шайбы Анатолия Голышева и Кирилла Лямина разделила между собой 21 секунда. Ещё до перерыва Вихареву удалось оформить дубль и сравнять счёт в матче. Исход встречи предопределило начало второго отрезка, когда Стефан Да Коста и Илья Крикунов с интервалом в две минуты по разу поразили ворота Никиты Серебрякова. Хозяева усилиями Александра Стрельцова смогли отыграть одну шайбу, однако отыграться им не удалось. Окончательный счёт установил Вячеслав Литовченко, поразивший пустые ворота.

Обзор лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Автомобилист» продлил победную серию до 13 матчей, клуб из Екатеринбурга не потерял ещё ни одного очка и укрепил лидерство в Восточной конференции.