Морж заменил пирата в качестве маскота «Адмирала»

«Автомобилист» на выезде одержал победу над «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра завершилась со счётом 5:3 в пользу команды Андрея Мартемьянова. Приморский клуб поменял маскота. Вместо пирата талисманом клуба стал морж.

«Пиратыча проводили на заслуженный отдых, встречаем Моржа Мишу!!!» — написано в «инстаграме» клуба.

Фото также можно посмотреть в «инстаграме» «Адмирала».

Хозяевам удалось открыть счёт на четвёртой минуте периода после точного броска Дениса Вихарева, однако середина стартового отрезка оказалось роковой для приморского клуба. Шайбы Анатолия Голышева и Кирилла Лямина разделила между собой 21 секунда. Ещё до перерыва Вихареву удалось оформить дубль и сравнять счёт в матче. Исход встречи предопределило начало второго отрезка, когда Стефан Да Коста и Илья Крикунов с интервалом в две минуты по разу поразили ворота Никиты Серебрякова. Хозяева усилиями Александра Стрельцова смогли отыграть одну шайбу, однако отыграться им не удалось. Окончательный счёт установил Вячеслав Литовченко, поразивший пустые ворота.