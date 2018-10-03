Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Морж заменил пирата в качестве маскота «Адмирала»

Морж заменил пирата в качестве маскота «Адмирала»
Хоккей / КХЛ

«Автомобилист» на выезде одержал победу над «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра завершилась со счётом 5:3 в пользу команды Андрея Мартемьянова. Приморский клуб поменял маскота. Вместо пирата талисманом клуба стал морж.

«Пиратыча проводили на заслуженный отдых, встречаем Моржа Мишу!!!» — написано в «инстаграме» клуба.

Фото также можно посмотреть в «инстаграме» «Адмирала».

Хозяевам удалось открыть счёт на четвёртой минуте периода после точного броска Дениса Вихарева, однако середина стартового отрезка оказалось роковой для приморского клуба. Шайбы Анатолия Голышева и Кирилла Лямина разделила между собой 21 секунда. Ещё до перерыва Вихареву удалось оформить дубль и сравнять счёт в матче. Исход встречи предопределило начало второго отрезка, когда Стефан Да Коста и Илья Крикунов с интервалом в две минуты по разу поразили ворота Никиты Серебрякова. Хозяева усилиями Александра Стрельцова смогли отыграть одну шайбу, однако отыграться им не удалось. Окончательный счёт установил Вячеслав Литовченко, поразивший пустые ворота.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент