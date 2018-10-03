«Барыс» — ЦСКА: стали известны составы команд

«Барыс» и ЦСКА определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча пройдёт в Астане сегодня, 3 октября, и начнётся в 16:30 мск.
«Барыс»:
Карлссон (Граховина);
Даллман – Блэкер, Фрэттин – Бойд– Боченски;
Диц – Маклюков, Петерссон – Кормье – Старченко;
Липин – Климонтов, Михайлис – Валк – Шевченко;
Полохов, Асетов – Сагадеев – Акользин, Данияр.
ЦСКА:
Сорокин (Лозебников);
Дальбек – Робинсон, Капризов – Вей – Григоренко;
Марченко – Науменко, Слепышев – Андронов – Калинин;
Нестеров – Романов, Толчинский – Попов – Шалунов;
Блажиевский, Скотт – Хансен– Телегин.
Система ЦСКА не работает в Астане – мистика. Интриги дня КХЛ
Тем временем «Автомобилист» добудет 13-ю победу подряд.