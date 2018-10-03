«Барыс» — ЦСКА: стали известны составы команд

«Барыс» и ЦСКА определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча пройдёт в Астане сегодня, 3 октября, и начнётся в 16:30 мск.

«Барыс»:

Карлссон (Граховина);

Даллман – Блэкер, Фрэттин – Бойд– Боченски;

Диц – Маклюков, Петерссон – Кормье – Старченко;

Липин – Климонтов, Михайлис – Валк – Шевченко;

Полохов, Асетов – Сагадеев – Акользин, Данияр.

ЦСКА:

Сорокин (Лозебников);

Дальбек – Робинсон, Капризов – Вей – Григоренко;

Марченко – Науменко, Слепышев – Андронов – Калинин;

Нестеров – Романов, Толчинский – Попов – Шалунов;

Блажиевский, Скотт – Хансен– Телегин.