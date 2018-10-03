Горский: гол Ларсена отменён правильно, он развернул конёк

Глава департамента судейства КХЛ Алексей Горский разобрал эпизод матча «Салават Юлаев» — ЦСКА (1:2). На 59-й минуте «Салават» забивает гол, после просмотра судьи отменяют его, зафиксировав удар ногой Филипа Ларсена.

«Снова здесь нужно вспомнить о тех изменениях в правилах, которые были приняты этим летом. Среди них изменение, касающееся голов, забитых ударом ноги. Теперь, если игрок просто разворачивает конёк и в этот момент в него попадает шайба, гол должен быть отменён. Что мы и видим в данном случае. Ясно видно, что, если бы Ларсен не развернул конёк, шайба просто прошла бы мимо ворот, ударившись о лезвие. Защитник «Салавата Юлаева» — праворукий, передачу ему принимать неудобно, и он сделал всё для того, чтобы выжать из ситуации максимум», — цитирует Горского официальный сайт КХЛ.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.