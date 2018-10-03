Защитник «Витязя» Илья Шинкевич дисквалифицирован на один матч

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата «Витязь» — «Авангард» (0:6). В концовке матча произошло несколько драк. За 30 последних секунд встречи удаления получили Егор Воронков, Михаил Фисенко, Илья Шинкевич, Данила Моисеев и Артём Манукян.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Витязя» Илью Шинкевича по п. 3.7. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в официальном сообщении.

Видео драки можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.