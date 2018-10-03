Канарейкин: «Спартак» не показал характер, казалось, что он может дать бой

Бывший главный тренер «Авангарда», чемпион СССР в составе «Спартака» Фёдор Канарейкин прокомментировал игру красно-белых в матче со СКА (0:6).

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«Я думаю, что у «Спартака» не получилась своя игра. Все надеялись, что после поражения от ЦСКА команда захочет реабилитировать себя в глазах болельщиков. Но вчерашний матч показал, что она не показала характера и проиграла в движении. Поэтому она потерпела глубокое поражение.



Я не думаю, что неудача в игре с ЦСКА надломила команду. Такие вещи наоборот должны её стимулировать, ведь «Спартак» уже давно не выигрывал у «армейцев». У команды была трёхматчевая победная серия, и казалось, что она должна дать бой. Но ни с ЦСКА, ни со СКА этого не получилось. С Питером подопечные Епанчинцева не проявили характер.



По той селекции и финансовым затратам, которые были проведены, «Спартак» должен находиться в более комфортной зоне. Нужно показывать более плотную игру, но пока мы видим, что команда не стабилируется. Вчера «Спартак» проиграл в движении и работе на своём пятаке. Это же центральная игра, команду не надо настраивать, она должна выходить и показывать всё, что она может на сегодняшний момент. К сожалению, она этого не выдаёт», — сказал Канарейкин «Чемпионату».