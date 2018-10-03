Мартемьянов: у «Автомобилиста» не всё получилось, команде не хватало баланса

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги победного матча с «Адмиралом» (5:3). Екатеринбургская команда одержала 13-ю победу подряд.



«Хороший матч. Думаю, игра понравилась болельщикам. Надо отдать должное «Адмиралу», который действовал очень прилично и боролся до конца. Для нас встреча в какой-то степени получилась валидольной.



«Автомобилист» проиграл свой пятак. У меня есть большие претензии к нашим центральным нападающим, поскольку они плохо помогали обороне и проигрывали борьбу на вбрасываниях. Мы всё-таки добыли нужные два очка за счёт стойкости и терпения в концовке встречи.



К сожалению, не всё получилось. Команда была нацелена на атаку, хотя всегда необходимо соблюдать баланс. Кроме того, как я уже говорил, был проигран пятак. Вратарь справлялся с первыми бросками, но затем соперники отправляли шайбу практически в пустые ворота», — сказал Мартемьянов на пресс-конференции после матча.

Система ЦСКА не работает в Астане – мистика. Интриги дня КХЛ Тем временем «Автомобилист» добудет 13-ю победу подряд.