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Мартемьянов: у «Автомобилиста» не всё получилось, команде не хватало баланса

Мартемьянов: у «Автомобилиста» не всё получилось, команде не хватало баланса
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвёл итоги победного матча с «Адмиралом» (5:3). Екатеринбургская команда одержала 13-ю победу подряд.

«Хороший матч. Думаю, игра понравилась болельщикам. Надо отдать должное «Адмиралу», который действовал очень прилично и боролся до конца. Для нас встреча в какой-то степени получилась валидольной.

«Автомобилист» проиграл свой пятак. У меня есть большие претензии к нашим центральным нападающим, поскольку они плохо помогали обороне и проигрывали борьбу на вбрасываниях. Мы всё-таки добыли нужные два очка за счёт стойкости и терпения в концовке встречи.

К сожалению, не всё получилось. Команда была нацелена на атаку, хотя всегда необходимо соблюдать баланс. Кроме того, как я уже говорил, был проигран пятак. Вратарь справлялся с первыми бросками, но затем соперники отправляли шайбу практически в пустые ворота», — сказал Мартемьянов на пресс-конференции после матча.

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Тем временем «Автомобилист» добудет 13-ю победу подряд.
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