«Сибирь» расторгла контракт с нападающим Энвером Лисиным

Нападающий Энвер Лисин покинул «Сибирь», сообщает пресс-служба новосибирского клуба. Контракт с хоккеистом расторгли по обоюдному согласию. Ранее форвард был помещён в список отказов.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

В нынешнем сезоне 32-летний нападающий принял участие в 10 матчах регулярного чемпионата, сделав 4 результативные передачи при показателе полезности «-2» и 4 минутах штрафа. В среднем за матч Энвер проводил на льду 15 минут 34 секунды. При этом в последнем матче со СКА Лисин отыграл меньше 10 минут.



Предыдущие три сезона опытный нападающий провёл в составе «Салавата Юлаева». Ранее Лисин выступал за «Адмирал», «ЦСКА», «Металлург» (Магнитогорск), «Ак Барс» и ряд североамериканских команд. В прошлом сезоне Лисин провёл 67 матчей за «Салават Юлаев», в которых набрал 24 (14+10) очка в регулярном чемпионате и 3 (1+2) в плей-офф.