Защитник «Детройта» Грин пропустит четыре недели из-за вирусного заболевания

Защитник «Детройт Ред Уингз» Майк Грин пропустит старт регулярного чемпионата НХЛ, сообщает официальный сайт лиги. У 32-летнего хоккеиста обнаружено серьёзное вирусное заболевание печени.



«Мы думаем, что Майк приступит к полноценным тренировкам примерно через пару недель, ещё через две недели он будет готов помочь команде в матчах регулярного сезона. Посмотрим, как пройдёт восстановление игрока, только после этого будет принято решение о том, как его использовать», — сказал наставник «красных крыльев» Джефф Блэшилл.



В прошлом сезоне защитник принял участие в 66 матчах регулярного чемпионата, сумев записать в свой актив 33 (8+25) баллов при показателе полезности «-14» и 38 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на льду около 22 минут за матч.

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