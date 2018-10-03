Светлов: в матче с «Автомобилистом» на игре «Адмирала» сказалась усталость

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал домашнее поражение от «Автомобилиста» (3:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«Мы сегодня допустили лишние ошибки, которые соперник реализовал очень уверенно. Немного игра сегодня была не такая, как мы ожидали. Всё-таки есть усталость, она понемногу накапливается, ошибки из-за неё и появляются.



Должен отдать ребятам должное – до конца боролись, игра была напряжённая до последних минут. Жалко, что пропустили пятый гол в пустые ворота, лучше бы сами четвёртый забили. Тем не менее игра была нормальная, к ребятам больших претензий нет. Ошибки есть, но мы работаем, чтобы их не было. Будем готовиться к следующим играм», — приводит слова Светлова официальный сайт «Адмирала».

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