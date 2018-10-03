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ЦСКА обыграл «Барыс» и продлил победную серию до семи матчей

ЦСКА обыграл «Барыс» и продлил победную серию до семи матчей
Хоккей / КХЛ

ЦСКА встречался на выезде с «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Астане и закончилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Игоря Никитина.

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Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а после перерыва «армейцы» открыли счёт стараниями Артёма Блажиевского, которому ассистировали Янник Хансен и Иван Телегин. На старте третьего игрового отрезка Павел Акользин восстановил равновесие, огорчив голкипера гостей Илью Сорокина. На 56-й минуте Сергей Андронов снова вывел вперёд московский клуб, но хозяева сумели сравнять счёт благодаря результативному броску Брэндона Боченски. Судьба противостояния решилась в овертайме, где победу «армейцам» принёс точный бросок Кирилла Капризова.

ЦСКА продлил победную серию до семи матчей, в свою очередь подопечные Андрея Скабелки проиграли впервые за четыре игры.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 октября 2018, среда. 16:30 МСК
Барыс
Астана
2 : 3
0:0, 0:1, 2:1, 0:1
ЦСКА
Москва
0:1 – Блажиевский (Хансен, Телегин) – 26:10 (5x5), 1:1 – Акользин (Сагадеев) – 42:17 (5x5), 1:2 – Андронов (Слепышев, Нестеров) – 55:19 (5x5), 2:2 – Боченски (Диц, Валк) – 58:37 (6x5), 2:3 – Капризов (Нестеров, Григоренко) – 61:58 (3x3)
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