ЦСКА обыграл «Барыс» и продлил победную серию до семи матчей

ЦСКА встречался на выезде с «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Астане и закончилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Игоря Никитина.



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Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а после перерыва «армейцы» открыли счёт стараниями Артёма Блажиевского, которому ассистировали Янник Хансен и Иван Телегин. На старте третьего игрового отрезка Павел Акользин восстановил равновесие, огорчив голкипера гостей Илью Сорокина. На 56-й минуте Сергей Андронов снова вывел вперёд московский клуб, но хозяева сумели сравнять счёт благодаря результативному броску Брэндона Боченски. Судьба противостояния решилась в овертайме, где победу «армейцам» принёс точный бросок Кирилла Капризова.



ЦСКА продлил победную серию до семи матчей, в свою очередь подопечные Андрея Скабелки проиграли впервые за четыре игры.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.