Кузнецов – о победе в Кубке Стэнли: мы особо много алкоголя не употребляли

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов вспомнил, как проходило празднование победы в розыгрыше Кубка Стэнли.



«Не волнуйтесь, первую неделю после выигрыша кубка помню чётко и целиком. Особо-то много алкоголя не употребляли, просто празднование шло без остановки и усталость, конечно, накапливалась, но это были такие ощущения, что их даже описать сложно. Когда ты видишь столько людей, и все они тебе улыбаются, и настолько искренне рады тому, что произошло — это дорогого стоит.



Мы, наверное, первая и последняя команда, которая бы настолько разделила наш праздник с болельщиками и с городом. Только так, считаю, ты и можешь сказать спасибо всем людям, которые каждый вечер приходили на арену, из года в год всё больше и больше, болели и переживали за тебя», — приводит слова Кузнецова официальный сайт НХЛ.

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