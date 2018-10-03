Джек Айкел назначен новым капитаном «Баффало Сэйбрз»

Нападающий Джек Айкел стал новым капитаном «Баффало Сэйбрз», сообщает пресс-служба американского клуба. Предыдущим капитаном команды был форвард Брайан Джионта.



Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19



В прошлом сезоне, который стал для 21-летнего хоккеиста третьим полноценным в Национальной хоккейной лиге, он провёл 67 матчей в регулярном чемпионате, забросил 25 шайб и отдал 39 результативных передач при показателе полезности «-25» и 32 минутах штрафного времени.



Американец, выбранный на драфте 2015 года под вторым номером, в октябре прошлого года подписал новый четырёхлетний контракт на $ 80 млн.



«Баффало» проведёт дебютный матч нового сезона с «Бостон Брюинз». Эта встреча пройдёт 5 октября, начало – в 2:00 мск.

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