Мартемьянов: «Автомобилист» не заморачивается по поводу победной серии

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов поделился мнением о победной серии клуба. Екатеринбургская команда обыграла на выезде «Адмирал» (5:3), этот успех стал для неё 13-м подряд.



«Давит ли на нас длительная победная серия? Каждый соперник настраивается на «Автомобилист» очень прилично. Что касается команды, то мы игру отыграли и через два часа забыли. Всё это остаётся в истории, нужно готовиться к следующим встречам. Мы не смотрим назад, только вперёд. Команда особо не заморачивается по поводу количества выигранных матчей, то же самое касается и тренерского штаба», — сказал Мартемьянов на пресс-конференции после матча во Владивостоке.



5 октября «Автомобилист» встретится на выезде с хабаровским «Амуром», а 7 октября сыграет в гостях с «Куньлунь Ред Стар».

Кого на Востоке уволят вслед за Юрзиновым: Титова или Борщевского? Мартемьянов и Хартли могут спать спокойно.